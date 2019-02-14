Скандальный мэр Одессы избавился от российского паспорта: всплыли неожиданные детали

Мэр Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.

Соответствующее решение 13 сентября 2017 года принял Сергиево-Посадский городской суд Московской области, передает "Украинская правда".

Отмечается, что иск подал сам Труханов. В результате незаконными были признаны решения о выдаче ему российских паспортов и недействительными сами документы.

Мэр Одессы заявил суду, что имеет гражданство Украины и якобы никогда не обращался за российским. Он пояснил, что о своем паспорте РФ узнал из сети Интернет, инициировал проверку, и обнаружил, что на его имя был выдан паспорт, который позже дважды заменяли.

Российское МВД признало, что первый документ Труханову выдали безосновательно, а следовательно, и все последующие процедуры не были законными.

"Наличие паспорта гражданина РФ нарушает права и законные интересы Труханова Г.Л., как гражданина Украины, занимающего пост мэра Одессы", – настаивал представитель чиновника.

Суд установил, что паспорт Труханову выдали на основе паспорта СССР, при этом гражданином России он не является, на ее территории не зарегистрирован.

В свою очередь "Думская" сообщает, что ранее во время заседания суда по обвинению Труханова прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что человеку, чьи паспортные данные совпадают с данными одесского мэра, выдавали паспорта в России, и документы были аннулированы из-за нарушения процедуры.

По его данным, первый свой паспорт он получил в 2002 году в Дагестане, второй — в 2003-м в городе Сергиев Посад Московской области. В 2011-м он обратился с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

"Являются ли одним лицом данные граждане – мэр Одессы, человек, получивший паспорт в 2002-м, и человек, ставший гражданином РФ в 2003-м, – мы утверждать со стопроцентной уверенностью, конечно, не можем, но все их данные полностью совпадают. И мы считаем, что это не просто совпадение", – заявил представитель обвинения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе охрана мэра Труханова и полиция напали на неугодных журналистов.