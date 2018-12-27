В Одессе охрана мэра Труханова и полиция напали на неугодных журналистов: видео скандала

В четверг, 27 декабря, на очередном заседании суда в Одессе по "делу Краяна" произошел конфликт между журналистом и охраной мэра Геннадия Труханова.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице журналиста "Радио Свободы" Михаила Штекеля.

Как можно увидеть на записи, журналист пытался после заседания суда задать Труханову вопрос, однако тот отказался на него отвечать и ушел. При этом охрана мэра вместе с сотрудниками полиции резко оттеснили журналиста от Труханова.

Напомним, обвиняемыми по делу о продаже админздания бывшего завода "Краян" проходят мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман, а также ряд других чиновников и предпринимателей.

Следствие считает, что упомянутые лица организовали продажу городу здания завода "Краян" по заведомо завышенной цене, в результате чего громада понесла убытки в размере 185 млн грн.

Ось відео колег, де можна побачити, як цей інцидент відбувався. pic.twitter.com/NGcnRc3RPm — Michael Shtekel (@mishajedi) 27 декабря 2018 г.

Как сообщал "Апостроф", в связи с расследованием дела следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 23 октября провели следственные действия в кабинете городского головы Одессы Геннадия Труханова.