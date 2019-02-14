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Вступление Украины в НАТО: стало известно о тайном решении Трампа

четверг, 14 февраля 2019, 06:31

Президент США Дональд Трамп дал указание решить вопрос с изменением устава НАТО в связи со сложностями вступления Украины из-за агрессии России.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Я знаю, что Трамп дал указание, чтобы проработали 5 пункт в уставе НАТО и нашли выход для Грузии и Украины. Я не могу предсказать, но я могу анализировать уже произошедшее. Ни в коем случае не рекламирую никакого кандидата в президенты, потому что я не имею на это права, так как я не украинец. Но хочу сказать, что за последние пять лет в Украине сделали очень много вещей, которых на Западе не ожидали. Например, то, что будет безвизовый режим, когда в стране идет война и финансовый кризис. Даже у Турции - союзника НАТО - нет безвизового режима, а Украина добилась этого. То же с церковью: казалось, кто бы пошел против Российской православной церкви - это же гигант, но Украина добилась и этого, получила томос. Я не удивлюсь, если Украина добьется вступления в НАТО", - рассказал он.

Подробнее о вступлении Украины в НАТО и отношениях внутри Альянса, читайте в материале "Апострофа": С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО.

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