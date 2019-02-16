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Извинитесь перед Украиной: охрана Порошенко жестко поставила на место пропагандистов Путина

суббота, 16 февраля 2019, 14:57

Президент Украины Петр Порошенко отказался разговаривать с российскими пропагандистами, потребовав извинений перед Украиной.

Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Журналисты телеканала "Россия-1" попытались задать вопрос проходящему мимо Порошенко, однако были остановлены его охраной.

"Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной", - сказал глава государства.

Отмечается, что при этом охранник президента начал отталкивать журналиста, одновременно удерживая руку, в которой тот держал микрофон.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мюнхене российский пропагандист Евгений Попов отказался ответить на вопрос о чести его жены Ольги Скабеевой, которую украинцы публично унизили в ПАСЕ, назвав ее рот сливным бачком.

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