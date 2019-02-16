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Над пропагандистом Путина публично поиздевались в Германии: опубликовано видео

суббота, 16 февраля 2019, 14:10

Российский пропагандист Евгений Попов отказался ответить на вопрос о чести его жены Ольги Скабеевой, которую украинцы публично унизили в ПАСЕ, назвав ее рот сливным бачком.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Инцидент произошел в Мюнхене во время проведения 55-й международной конференции по безопасности.

Ведущие программы The Week на канале "Прямой" Питер Залмаев и Тарас Березовец спросили Попова, намерен ли он как-то защитить Скабееву, за которую лидер Чечни Рамзан Кадыров даже угрожал расправой нардепу Бориславу Березе.

"Вы были очень обескуражены тем, что произошло в ПАСЕ. Когда вы собираетесь защищать честь своей жены, которую также обвинили в том, что ее рот является сливным бачком? Так что, господин Попов? У вас есть комментарий? Обещаем, мы этого не вырежем, как делает российское телевидение. Вас услышит вся Украина", - сказали ему журналисты.

В свою очередь Попов в ответ лишь молчал, сжав губы и уставившись в телефон. Журналисты также пошутили, что пропагандист "трусливо молчал" из-за того, что просто "застеснялся".

Как сообщал "Апостроф", после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории, российская телеведущая Ольга Скабеева провоцировала украинских делегатов и пыталась мешать их общению с журналистами.

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