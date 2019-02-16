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Зеленского поймали на "репетиции" инаугурации: появились резонансные фото

суббота, 16 февраля 2019, 08:35

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский "отрепетировал" свою инаугурацию.

Об этом пишет "Обозреватель".

Отмечается, что на минувшей неделе Зеленский снялся в аналогичной сцене с его героем из фильма "Слуга народа" - Василием Голобородько. Проект еще находится в производстве, проходят съемки и параллельно идет монтаж.

Съемки процесса инаугурации сериального президента Василия Голобородько прошли в Торгово-промышленной палате Украины. На площадке присутствовали все необходимые реквизиты: флаги, булава, Конституция и Пересопницкое Евангелие, на котором дают присягу президенты.

В пресс-службе "95 квартала" подтвердили, что сцена стала скандальной и вызвала ажиотаж среди украинских СМИ. Как известно, главный герой сериала по сценарию предыдущих сезонов уже побеждал на президентских выборах, поэтому церемония, по всей видимости, могла проходить уже во второй раз. В этом заключается главная интрига.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленского подловили на незаконной агитации.

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