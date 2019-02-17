Как США зарабатывают на вооружении Украины: раскрыта схема

Стала известна схема, благодаря которой США зарабатывают на вооружении Украины.

О ней в интервью Апострофу рассказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Мы как бы даем бесплатно, но за обучение, за запчасти, за боеприпасы Украине придется платить самой. Это не совсем плохо, я лично не верю, что что-то должно даваться бесплатно, потому что потом ты этого не ценишь. Мы также следим за этим всем, я был в такой команде: мы инспектировали, чтобы это все правильно хранили, правильно обращались, чтобы оно не пропало, и никто никому его не продал. Вот россияне не делают этого, они просто продают оружие, а куда оно дальше расходится, они не следят, а потом это оборачивается против них и против всех остальных. Мы за этим всем очень следим, чтобы оружие не оказалось в чужих руках", - говорит он.

Причем, по его словам, в США такая схема закреплена на законодательном уровне.

"В Америке есть даже такой закон, что, если мы передаем оружие кому-то, оно нашим налогоплательщикам не должно ничего стоить, а этот расход должен покрываться. Допустим, мы передали три катера вам, передали бесплатно, потому что хранить их законсервированными стоит очень дорого, дешевле дать их вам, потом вы будете покупать запчасти к ним, платить за обучение, покупать современную аппаратуру на них, и будете покупать все это у нас. Поэтому мы не имеем права зарабатывать на этом и в тоже время не имеем права терять на этом деньги, вот все время и идет такой баланс и игра", - добавляет Табах.

Подробнее об отношениях США и России после инаугурации Трампа, читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распространение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.