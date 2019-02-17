Об отношениях США и России после инаугурации Трампа, о расколе американского общества, к которому привел президент-бизнесмен, а также о подводных камнях военной помощи Штатов Украинеи бесполезности ООН в современном мире в интервью "Апострофу" рассказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России ГАРРИ ТАБАХ.

Первую часть интервью с Гарри Табахом читайте тут: С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

- Есть такое мнение, что Украина - это площадка, где между собой воюет Россия и США. Согласны ли вы с этим?

- Нет, я абсолютно с этим не согласен. Если вы спросите среднего американца, то они не знают, что такое Украина. Я думаю, что даже Дональд Трамп до того, как стал президентом, немного знал об Украине… Может, предполагал, что его жена из этого района…

- После того как Трамп пришел к власти, отношения США и России потеплели?

- Нет, наоборот, они похолодели. Левые СМИ пишут о том, что он пожал руку Путину, а до него Меркель пожала, Макрон пожал, Трамп пожал третьим, но показывают только его. Что он должен был сделать? Ударить Путина в нос? Начать войну с Путиным из-за Украины, несмотря на то, что Украина сама имеет дипломатические отношения и бизнес-отношения с Россией. Так вы воюете с Россией или не воюете?! Для Америки это тоже не понятно.

Трамп с тех пор договорился с Саудовской Аравией снизить цены на нефть, а это недружеский жест в сторону Путина, он ввел много санкций и отказался от своего права отменять эти санкции и передал это право Конгрессу. Он наехал на Китай, он сказал Меркель, что Германия не платит в НАТО свою долю, а еще строит "Северный поток" с Россией. Дальше он дал летальное оружие Украине, он так же часто критикует Россию. Назовите хоть что-то, что показывает, что у него теплые отношения с Путиным. У него нет таких теплых отношений, да, он называет Путина сильным лидером, но это не значит, что он плохой или хороший, он просто сильный лидер. Да и никто Путина слабым назвать не может.

- Насколько Украине может помочь то вооружение, которое ей предоставляет США? Ведь так долго ожидаемые "Джавелины" не сильно помогли нам.

- Критиковать всегда легко. Но эти же "Джавелины" были даны не совсем как военный инструмент, это более политический инструмент, показать, что Америка дает летальное, очень сильное оружие Украине, мол, мы не оставим Украину одну на расправу России, мы будем помогать ей. Так же дали снайперские винтовки, антиснайперские приборы, рации, средства связи, много дали того, что преобразовало украинскую армию и сделало ее современной. Даже есть некоторые вещи, которых у россиян нет. С политической точки зрения - очень сильно помогли, а помогут ли "Джавелины" с военной точки зрения, не знаю.

Гарри Табах в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Сначала велись переговоры, что это будет военная помощь, а в итоге, Украина заплатила за них.

- Тут такая, немножко хитрая игра. Мы как-бы даем бесплатно, но за обучение, за запчасти, за боеприпасы Украине придется платить самой. Это не совсем плохо, я лично не верю, что что-то должно даваться бесплатно, потому что потом ты этого не ценишь. Мы также следим за этим всем, я был в такой команде: мы инспектировали, чтобы это все правильно хранили, правильно обращались, чтобы оно не пропало, и никто никому его не продал. Вот россияне не делают этого, они просто продают оружие, а куда оно дальше расходится, они не следят, а потом это оборачивается против них и против всех остальных. Мы за этим всем очень следим, чтобы оружие не оказалось в чужих руках.

В Америке есть даже такой закон, что, если мы передаем оружие кому-то, оно нашим налогоплательщикам не должно ничего стоить, а этот расход должен покрываться. Допустим, мы передали три катера вам, передали бесплатно, потому что хранить их законсервированными стоит очень дорого, дешевле дать их вам, потом вы будете покупать запчасти к ним, платить за обучение, покупать современную аппаратуру на них, и будете покупать все это у нас. Поэтому мы не имеем права зарабатывать на этом и в тоже время не имеем права терять на этом деньги, вот все время и идет такой баланс и игра.

- Что вы думаете о миротворцах ООН, чем они могут помочь на Донбассе?

- ООН переводиться как UN, а мы, кто служил в ООН, расшифровываем название как - useless nobodies - бесполезные никому, потому что ООН никогда и ничего не предотвратила и ничего не остановила. Когда вводят войска ООН - или наблюдателей, или миротворцев, то это должно быть по договоренности обоих сторон, обе стороны должны быть с этим согласны. Владимир Владимирович - очень хитрый, он говорит: да, миротворцы должны быть, я за мир, пусть будут даже американцы, немцы, натовцы. Но он их хочет поставить между федеральной Украиной и сепаратистской Украиной. Это должно быть на границе с Россией, между ними и вашей территорией. Будет очень глупо, если Украина согласиться на это, но Путин знает, что говорить, потому что люди, которые не вникают в детали, думают, что он все правильно говорит, так и надо сделать. Но Гитлер говорил то же самое: что он - за мир и пытается всячески остановить войну. Большой разницы между речами Путина и Гитлера я не вижу.

- Сейчас очень сильно упал рейтинг поддержки Путина среди населения. Какие инструменты он может использовать для повышения рейтинга?

- В этой ситуации, как на меня, то рейтинг мало что значит, и не потому что это фальсификация, а потому что народ врет. Если спросить любого россиянина на улице: "Вы против Путина?" Ответ будет: "Нет, мы за него, он знает, что он делает". Поэтому очень сложно определить, какая у него популярность среди российских элит, которые в принципе все решают, а все остальные, которые живут за 10 км от Москвы, уже не считаются людьми. Вот именно элиты недовольны происходящим в России.

- В СМИ сейчас появилась информация, что в России начались аресты губернаторов. Возможно, что элиты в РФ взбунтуются и начнут выражать свое недовольство?

- Исторически такого не было, да, все говорят, что это сейчас произойдет, но я не помню, чтобы такой кремлевский переворот был когда-то. Как еще Салтыков-Щедрин писал: "Пришел, перед новым барином стал на колени и стоит. Знает, сукин сын, что бунтует, но стоит". Вот такие бунты там происходят больше, не думаю, что произойдет что-то более серьезное. Большинство людей пытаются переехать или перевести свой капитал, отправить куда-то свою семью.

Я не могу предсказать, но знаю точно одну вещь, что, когда Путина не будет, там будет смута и гражданская война, потому что он избавился от всех демократических институтов. Как раз президенту Украины было бы легче всего избавиться от всех демократических институтов, потому что в стране - война, но вы смогли их сохранить. А Путин даже в мирное время умудрился избавиться от них. Поэтому, когда его не будет, все эти царьки начнут хватать власть и передерутся друг с другом…

- То есть территория России начнет просто сыпаться?

- Да, и это очень опасно. Вот говорят, что Штаты развалили Советский Союз - ничего подобного. Буш много раз ездил в СССР и просил Горбачева, чтобы он удержал Союз, потому что США не хотели, чтобы ядерное оружие разошлось. Тогда и договорились, чтобы все союзные страны отдали ядерное оружие России. Теперь, если Россия развалится, опять ядерное оружие может разойтись по миру. Да, тут очень большой риск. Но страшнее это или то, что такой человек, как Путин находится у власти, не знаю. Тут уже история покажет, что хуже.

Гарри Табах в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Еще есть мнение, что в современном мире такой формат империи, как Россия, просто невозможен.

- Да, так и есть. Я думаю, что Путин и российская элита говорили, что они поддерживают Трампа, поскольку считали его таким себе американским Жириновским, клоуном, ожидали, что такой человек, как Трамп, развалит Америку, уничтожит экономику, Европа от него откажется, и в итоге, Америка расколется на много частей. Наше общество, правда, раскололось…

- Но большая часть населения поддерживает Трампа?

- Понимаете, в чем проблема, примерно 50 на 50: большая часть - за него и большая часть - против, огромная часть - не может определиться, то есть общество поляризовано сильно. Но при этом экономика растет, армия сильная, безработица маленькая, во всем мире к нему прислушиваются, с ним не хотят связываться.

- Что значит для Украины выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности? Как это повлияет на нас?

- Плохо, потому что эти ракеты появятся у России, а у вас их нет. Эти ракеты могут нести ядерные боеголовки, которые должны были быть уничтожены по договорам между Россией и США, и они были уничтожены. Но Россия начала обманывать и делать эти ракеты, но не выходить из договора. Тогда, Трамп сказал, какой смысл от этого договора?! Он же бизнесмен. Когда все политики говорят о том, что вот какой замечательный договор и т.д., Трамп говорит:"Подождите, вот этот договор стоит мне 10 долларов, а они все равно делают эти ракеты, а мы их не делаем. То какой смысл этого договора?"

Получается, что Россия делает и обманывает, но мы, американцы, обманывать не будем, поэтому мы выйдем из договора и будем их делать. Поскольку договор все равно не соблюдается. Многие люди этого не понимают и думают, что Трамп просто так выходит из договора, что он просто вредный мужик.

Поэтому, когда ваши политики говорят о том, что нужно договариваться с Россией… Договаривайтесь, если вы еще не договорились до этого. Все договора, соглашения, которые были заключены после Второй мировой войны, чтобы поддерживать порядок в мире, Путин все разрушил. Вот это самое страшное.