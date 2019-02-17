РУС. | УКР.

воскресенье, 17 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

13:37
В России известная певица сбежала после смертельного ДТП: фото
13:29
​Кабмин заинтриговал украинцев новыми пенсиями: названы цифры
13:09
​В Киеве неизвестный устроил опасные гонки с полицией: фото последствий
13:08
Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину
12:48
Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе: фото
12:46
Украинский боксер добыл яркую победу нокаутом в первом раунде: опубликовано видео
12:20
Где смотреть онлайн смешанную эстафету Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций
12:19
Как США зарабатывают на вооружении Украины: раскрыта схема
12:07
Как вернуть переплату за коммуналку: киевлянам озвучили план
11:48
​Под боком у Трампа нашелся еще один "русский мир": там уже зовут Путина
11:29
Под Черкассами жестоко убили сестру известного украинского писателя
11:27
В "плане Сайдика" по Донбассу нашли основу плана Таруты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину

воскресенье, 17 февраля 2019, 13:08

Президент США Дональд Трамп не пойдет открыто на военный конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным из-за Украины, поскольку не видит, чтобы сама Украина была в откровенном состоянии войны с Россией.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Левые СМИ пишут о том, что он пожал руку Путину, а до него Меркель пожала, Макрон пожал, Трамп пожал третьим, но показывают только его. Что он должен был сделать? Ударить Путина в нос? Начать войну с Путиным из-за Украины, несмотря на то, что Украина сама имеет дипломатические отношения и бизнес-отношения с Россией. Так вы воюете с Россией или не воюете?! Для Америки это тоже не понятно", - говорит он.

Подробнее об отношениях США и России после инаугурации Трампа, читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распространение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

Перед выборами в Украине Россия может ударить на разных "фронтах" - Эдвард Лукас

Украина может потерять больше: в чем опасность скандала с россиянами перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: