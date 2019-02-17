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Трамп подставил Украину: в США рассказали о новой смертельной угрозе для Киева

воскресенье, 17 февраля 2019, 15:30

Выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности негативным образом отразиться на Украине.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Потому что эти ракеты появятся у России, а у вас их нет. Эти ракеты могут нести ядерные боеголовки, которые должны были быть уничтожены по договорам между Россией и США, и они были уничтожены. Но Россия начала обманывать и делать эти ракеты, но не выходить из договора. Тогда, Трамп сказал, какой смысл от этого договора?! Он же бизнесмен. Когда все политики говорят о том, что вот какой замечательный договор и т.д., Трамп говорит: "Подождите, вот этот договор стоит мне 10 долларов, а они все равно делают эти ракеты, а мы их не делаем. То какой смысл этого договора?" – говорит он.

Также он отметил, что договариваться с Россией не имеет смысла.

"Получается, что Россия делает и обманывает, но мы, американцы, обманывать не будем, поэтому мы выйдем из договора и будем их делать. Поскольку договор все равно не соблюдается. Многие люди этого не понимают и думают, что Трамп просто так выходит из договора, что он просто вредный мужик. Поэтому, когда ваши политики говорят о том, что нужно договариваться с Россией… Договаривайтесь, если вы еще не договорились до этого. Все договора, соглашения, которые были заключены после Второй мировой войны, чтобы поддерживать порядок в мире, Путин все разрушил. Вот это самое страшное", - добавил эксперт.

Подробнее об отношениях США и России после инаугурации Трампа, читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распростра­нение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.

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