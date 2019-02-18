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Путин тянет Украину в очередную ловушку: в США заметили намеки на Гитлера

понедельник, 18 февраля 2019, 00:22

Президент России Владимир Путин пытается провернуть на Донбассе опасную авантюру с международными миротворцами.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил капитан первого ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Владимир Владимирович (Путин, – "Апостроф".) - очень хитрый, он говорит: да, миротворцы должны быть, я за мир, пусть будут даже американцы, немцы, натовцы. Но он их хочет поставить между федеральной Украиной и сепаратистской Украиной. Это должно быть на границе с Россией, между ними и вашей территорией", - говорит Табах.

Он предупреждает, что для Украины будет очень глупо согласиться на эту авантюру.

"Но Путин знает, что говорить, потому что люди, которые не вникают в детали, думают, что он все правильно говорит, так и надо сделать. Но Гитлер говорил то же самое: что он - за мир и пытается всячески остановить войну. Большой разницы между речами Путина и Гитлера я не вижу", - подчеркнул военный.

Табах, который ранее служил в ООН, рассказал, что относится к организации скептически.

"Мы, кто служил в ООН, расшифровываем название как - useless nobodies - бесполезные никому, потому что ООН никогда и ничего не предотвратила и ничего не остановила", - подчеркнул он.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распростра­нение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.

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