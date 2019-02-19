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Украина - ключ к будущему Европы: Яценюк рассказал о встрече с Туском

вторник, 19 февраля 2019, 14:21

За пять лет российской агрессии Украина стала настоящей опорой современной Европы.

Об этом по итогам встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском 19 февраля в Киеве написал в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"За последние пять лет Украина не только устояла против прямой российской агрессии. Украина не только начала и осуществила много далеко идущих внутренних изменений. Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - считает политик.

Он подчеркнул, что сегодня Туск произнес в Верховной Раде Украины историческую речь.

"Это было выступление выдающегося друга нашего народа и выдающегося европейского лидера ... Украина ,eltn помнить сегодняшнее слово Туска, произнесенное на украинском языке", - написал он.

Яценюк подчеркнул, что от имени ЕС Туск "почтил память украинских героев, которые дали миру большой пример непокорности и борьбы за свободу".

Он отметил, что в выступлении президента Европейского Совета "четко прозвучало ясное видение нашего европейского будущего".

Яценюк сообщил, что во время встречи с Туском речь шла о "будущих испытаниях в украинской и общеевропейской политической жизни, поскольку в этом году в нашем государстве - выборы президента и парламента, а в ЕС - выборы в Европейский парламент".

"Нет Европы без Украины", - сказал сегодня Туск. Это - великие слова. Добавлю: Украина - это ключ к будущему Европы", - написал Яценюк.

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