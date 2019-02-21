ООН утратила свою эффективность из-за уступок России - Яценюк

Совет безопасности ООН оказалась неэффективным из-за того, что страна-агрессор, коей является Российская Федерация, продолжает иметь право вето.

Такое мнение во время 7-го Киевского форума для молодежи высказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Они отстали от современности. Если международные организации не начнут немедленно идти на полшага вперед от развития сегодняшнего дня, их роль и место будут падать. Если страна-агрессор, коей является Российская Федерация, имеет право вето на принятие решения, это означает, что эти решения не принимаются. И это приводит к неэффективности такой международной организации. И даже если решение принято - возникает вопрос его выполнения", - подчеркнул он.

Яценюк заметил, что Российская Федерация формирует у себя пул своих союзников, "тех стран, которые поддерживают диктаторскую, реваншистскую и агрессивную политику РФ".

"Они это делают через деньги, через политику запугивания, поставки оружия, поддержку разного рода радикальных сил. И таким образом они получают большинство, например, в Генеральной Ассамблее ООН", - отметил политик.

Он пояснил, что никакого решения в Совбезе ООН, и в других международных организациях, невозможно принять без консенсуса "и тут на сцене появляется Россия, блокирует принятие любых решений, которые поддерживают остальные члены Совета безопасности ООН".

Политик также напомнил о попытках России вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Россия еще со времен Советского Союза умела "убеждать" разные страны для того, чтобы получить для себя большее количество голосов, получить для себя соответствующую поддержку и решать свои геополитические интересы. Объективно, что для России геополитическим интересом было, есть и будет восстановление влияния на все постсоветское пространство. И главное - возвращение Украины в лоно влияния Российской Федерации. Об этом публично говорил Путин, об этом публично говорил Медведев, об этом публично говорит сегодня весь российский истеблишмент", - подчеркнул он.

Поэтому, убежден политик, глобальным международным организациям необходимо соответствовать современным реалиям.

Киевский форум для молодежи, организованный Фондом Яценюка "Открой Украину", - это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умения участвовать в процессе анализа и развития.

Во время нынешнего двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). Впоследствии участники представят альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.