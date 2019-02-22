Смерть Путина и революция в России: историк указал на катастрофический для Украины сценарий

Распад России для Украины станет настоящей катастрофой.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал доктор исторических наук, Георгий Касьянов.

"Давайте спрогнозируем сценарий, согласно которому в России что-то произошло: бунт, восстание, революция, Путин убит или убежал, вся его верхушка смылась. Представим себе, что будет с этой страной. Во-первых, она рассыплется, во-вторых, это страна, у которой второй по величине, а может быть и первый, ядерный потенциал. Вот когда все это развалится, кто будет это удерживать? Это будет катастрофа, и это будет катастрофа для Украины. Потому что у нас самая длинная граница с Россией. Представьте себе границу со страной, в которой происходит революция, гражданская война, развал экономики, есть масса оружия и так далее. Что Украина сможет с этим сделать? Уже есть треть Донецкой и Луганской областей, в которых похожий сценарий, где есть масса оружия и так далее - и какие у нас проблемы! А представьте, что будет, если в такой вот огромной стране это произойдет. Поэтому говорить, что вот, когда Путин умрет и Россия развалится, нам станет хорошо - могут только совершенно безграмотные люди, непонимающие последствий таких крупных событий", - уверен он.

В тоже время, развал России, как таковой, маловероятен.

"Даже в самые тяжелые моменты российское общество как бы консолидировалось. Российский историк Алексей Миллер посчитал, что Россия - одна из немногих европейских стран, которая частично принадлежит Европе, которая не теряла независимость несколько столетий подряд. Частично была оккупирована, потом выгоняла оккупантов достаточно быстро. То есть страна, которая сохраняет свою самодостаточность, несмотря на самые тяжелые условия. Поэтому рассчитывать, что она развалится под влиянием санкций или каких-то серьезных экономических воздействий... В принципе, может быть повторен опыт Советского Союза, который развалился в значительной мере под влиянием экономического соревнования с Западом, которого он не выдержал. Но давайте посмотрим, когда он развалился. Тогда, когда там произошла демократизация. То есть перспектив какой-то демократизации России я не вижу, и, соответственно, перспектив, что она где-то вдруг под влиянием чего-то развалится, тоже не вижу", - добавил Касьянов.

Подробнее о возвращении Крыма и украинско-российских отношениях, читайте в материале "Апострофа": Смерть Путина станет катастрофой для Украины: в чем опасность.