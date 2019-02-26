Громкий скандал с техникой для ВСУ: стало известно о реакции топ-чиновника СНБО и "Укроборонпрома"

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вторник, 26 февраля 2019, 12:19

Государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський могут судиться против журналистов программы "Наши деньги" из-за обвинений в коррупции.

Об этом в парламенте заявила представительница президента Ирина Луценко.

"Насколько мне известно, "Укроборонпром" и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства", - сказала Луценко.

"А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история с 2015 года и сбрасывается перед выборами", - добавила представительница президента.

По ее словам, факты по расследованию "Наших грошей" были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году.

"Но никаких результатов, никаких фактов или подозреваемых названо не было", - заявила Луценко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.

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