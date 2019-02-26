КСУ "простил" украинским чиновникам незаконное обогащение

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса 368-2 относительно незаконного обогащения.
Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
Он пояснил, что эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. В случае не способности доказать источники доходов, чиновник несет ответственность вплоть до криминальной.
По информации журналиста, 14 судей Конституционного суда при двух голосах против вынесли решение и статья была 368 ч.2 отменена.
"Конституционный суд оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников! Теперь после президентских выборов, в случае поражения Порошенко, нынешних чиновников и депутатов нельзя будет привлечь к ответственности по их электронным декларациям!" - подчеркнул Бутусов.
"Да, это такой грандиозный откат назад в борьбе с коррупцией. И несомненно, что это решение КС согласовано с действующей властью. Теперь госслужащие, которые подавали декларацию за последние три года, по сути получили алиби - теперь даже если закон будет восстановлен в действующей редакции, их нельзя будет привлечь - закон не имеет обратной силы", - добавил он.
Также журналист связал это решение КСУ c коррупционным скандалом в "Укроборонпроме".
"Несомненно, теперь последуют инициативы государства, заявления громкие, но мы понимаем, что такие политико-правовые решения без согласования с руководством страны были бы невозможны. Чего стоит такая индульгенция от тюрьмы чиновников и депутатов в глазах украинского народа мы узнаем очень скоро - на президентских и парламентских выборах", - заключил он.
Как сообщал "Апостроф", ранее украинские топ-чиновники влипли в еще один скандал с "откатами" на миллионы гривен.