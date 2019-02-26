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Покатались безвиз и хватит: в сети скандал из-за отмены статьи о незаконном обогащении

вторник, 26 февраля 2019, 19:59

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса относительно незаконного обогащения вызвало бурю негодования в социальных сетях.

Так, журналист Юрий Бутусов напомнил, что эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей.

"Конституционный суд оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников! Теперь после президентских выборов, в случае поражения Порошенко, нынешних чиновников и депутатов нельзя будет привлечь к ответственности по их электронным декларациям!" - написал он.

Блогер Антон Ходза напомнил, что уголовная ответственность за незаконное обогащение была одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

"Поездили без виз и хватит", - написал он.

"Спасибо" Петру Порошенко и Ко за "судебную реформу". "Спасибо" Юрию Луценко в Ко за спасенный от уголовного наказания за предоставление полномочий Януковичу Конституционный суд. Я вам обещаю - все испорченные и саботирована вами законы мы рано или поздно сделаем действующими. В том числе конфискуем в пользу людей все, что вы успеете награбить", - написал в Facebook нардеп Егор Соболев.

Свое недовольство решением КСУ также выразили и другие комментаторы.

В то же время блогер Карл Волох назвал отмену статьи "очень правильной".

"Как показал несколько лет назад в своём исследовании экс-зампред СБУ, ныне учёный и преподаватель Виктор Трепак, она нарушает сразу три статьи Конституции и потому нежизнеспособна", - пояснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские топ-чиновники влипли в еще один скандал с "откатами" на миллионы гривен.

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