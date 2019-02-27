Агрессия России продолжается: Яценюк озвучил главную цель вменяемых политиков

Главная цель для всех ответственных политиков в 2019 году - сохранить политическую стабильность, предотвратить победу на выборах реваншистов и популистов, а также способствовать проведению честных выборов.

Об этом в среду, 27 февраля, написал в Facebook лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк после встречи со спецпредставителем Государственного департамента США Послом Куртом Волкером.

"По моему убеждению, для всех вменяемых национальных сил сейчас самое важное достичь трех целей: сохранить политическую стабильность, предотвратить приход к власти реваншистов и популистов и сделать все возможное для защиты честных выборов", - подчеркнул Яценюк.

Он сообщил, что в центре внимания во время разговора, кроме политической ситуации в Украине накануне президентских выборов, была сфера безопасности и отдельные аспекты мирного урегулирования.

"Агрессия России продолжается, а значит тесное сотрудничество с американскими партнерами должна оставаться безусловным приоритетом для всего украинского политикума", - подчеркнул он.

Во время встречи с Волкером лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в Украине "ценят поддержку Соединенных Штатов в противодействии российским преступлениям и провокациям на Азове и в Керченском проливе и приветствуют визит в Украину американского эсминца "Дональд Кук", который по приглашению нашего правительства прибыл в Одессу".