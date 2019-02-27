Грязь, бревна и "мертвая рука" контроля: на Западе указали на проблемы у бойцов ВСУ на передовой

Одной из главных проблем у бойцов ВСУ является соблюдение баланса между чрезмерной агрессией в конфликте с Россией и излишней пассивностью, которая сама по себе тоже несет не мало рисков.

Об этом написал бывший подполковник британской армии Глен Грант в своей статье под названием "Письмо будущему президенту Украины", передает KyivPost.

"Вы можете следовать текущей политике соблюдения Минских мирных соглашений, потому что чрезмерная агрессия может дать России повод для полного вторжения. Но продолжение этой пассивной политики также содержит массу рисков. Бойцы устали от бесконечного ожидания и смертей без видимого позитивного результата. Многие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также явно против указанного формата, а сам враг игнорирует Минск по своему желанию. Инициатива была полностью потеряна. Это наихудшее преступление для любого правительства. Если вы выбираете пассивную оборону, то бетон должен заменить грязь и бревна", - сказал он.

Также военнослужащий указал на еще один важный момент.

"Для поддержания динамичности системы необходима регулярная свежая кровь. Вы должны часто производить замену людей на всех фронтах, чтобы иметь возможность обучать и проверять их. Вы не должны бояться вовлечения в систему гражданских лиц и молодежи. Некоторые люди могут потерпеть неудачу. Лучше сегодня они потерпят неудачу против российских гибридных войск и вы замените их, чем против самой России завтра", - уверен он.

По его словам также необходимо заботиться и об улучшении защиты личного состава ВСУ.

"Защита личного состава на передовой также должна быть улучшена. Ежедневную поддержку войск должны обеспечивать даже инженеры, способные соорудить более эффективные укрытия. Среди прочего система должна удвоить усилия по улучшению поддержки на передовой в области санитарии. Многие туалеты просто отвратительны, военным нужна более легко заменяемая униформа, улучшенное питание, чистота и своевременная медицина. Если вы отправляете людей умирать, позвольте им хотя бы встретить врага чистыми и здоровыми. Необходимо также увеличить поставки боевой техники на фронт. Бойцам необходимо оборудование для ночного боя, больше противотанкового оружия, легкие внедорожные машины и траншеекопатели, роботизированные датчики, безопасные радиоприемники, надлежащие боеприпасы для боя вместе с тактической и оперативной подготовкой. Это и есть путь к более эффективной победе в бою. Если вы этого не понимаете, ни один советник (в том числе я) не сможет вам помочь", - говорит Грант.

Но еще более важным, по мнению Гранта, является уменьшение бюрократической составляющей в руководстве ВСУ. В частности это касается постоянного контроля и инспекций.

"Но еще более важным является обрубить мертвую руку контроля и идиотских инспекций от выше стоящих штабов. Вашу жажду реформ можно будет оценить по Вашей способности искоренить все эти глупости, как "журнал для проверки журналов". Доверяйте своим командирам бригад и батальонов сражаться так, как вы этого требуете. Если они недостаточно хороши, вы должны заменить их, но не контролировать их. Даже если вы пойдете по пути Минска, инициатива должна быть восстановлена. Крайне важно ставить положительные цели и требовать реальных реформ. Вам также придется иметь дело с органами прокуратуры. Они концентрируются на наказании солдат за то, что они правильно выполняют свою работу, а не за коррупцию, злоупотребление властью и запугивание или за халатность. Короче говоря, те честные офицеры и солдаты, которые прилагают все усилия для защиты страны, подвергаются наибольшему риску судебного преследования. Дисциплинарная система перевернута с ног на голову. Украине нужен новый дисциплинарный закон и система, основанная на военной полиции, для защиты солдат от произвольных злоупотреблений", - говорит военный.

Не менее важным тормозом, по мнению эксперта, является бумажная бюрократия как таковая.

"Что касается улучшения управления, вы должны ликвидировать бумажную бюрократию на фронте и в подразделениях. После 4 лет войны линия фронта все еще завалена бумажными требованиями. Бригады тратят драгоценное время на удовлетворение нелепых требований на бумаге вместо планирования операций и обучения. Нет никаких центральных баз данных или систем здравого смысла вообще. Для страны, которая, по словам нынешнего президента, находится в центре информационных технологий, по-прежнему держать армию в темных веках, откровенно преступно. Это убивает людей. Это не проблема денег, это просто пренебрежение", - добавляет эксперт.

Подробнее об угрозе наступления со стороны России, читайте в прошлогоднем интервью Глена Гранта "Апострофу": Путин втянул Украину в крайне скверную игру - автор громкой статьи о ВСУ и угрозе большой войны с Россией.