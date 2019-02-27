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Коррупционный скандал в оборонпроме был спланирован ради удара по Порошенко - блогер

среда, 27 февраля 2019, 19:35

Расследование о коррупционных схемах в отечественном оборонпроме – это манипуляция против президента Украины Петра Порошенко, которая была тщательно спланирована аккурат накануне выборов.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал известный блогер Mason Lemberg.

"Еще один нюанс относительно "расследования" о воровстве в оборонпроме: очевидно, что эта манипуляция и довольно грязная пиар-технология, которая была специально направлена против президента, имеет мало общего с журналистикой", – считает блогер.

При этом он отметил, что журналисты имеют право публиковать компромат на политика перед выборами, но только если в нем содержатся правдивые факты и доказательства.

"С одной стороны я категорически не согласен с мнением о том, что журналисты не имеют права сливать компромат перед выборами. Могут. Имеют право. Другое дело, что они сливают. Одно дело, если ты сливаешь факт, который может действительно повлиять на ход выборов, – но это факт. И претензий к тебе быть не может", – написал Mason Lemberg.

Однако, по его мнению, когда публикуется переписка из сомнительного источника, которая вдобавок никак не касается Порошенко, но волна негатива в социальных сетях идет против него, тогда это – очевидная целенаправленная манипуляция против него как кандидата в президенты.

"Другое дело, если ты сливаешь переписку с "одноразового имейла", которая становится "чистой правдой", разгоняется ботами, политиками, импичментами президенту депутатами Луцкого горсовета. Причем эта чудо-переписка вообще не касается президента, но гонится эта волна антипиара именно против него. И тогда это уже не материал расследования, тогда это уже грязная технология, которая специально брошена перед выборами. А это уже не журналистика, это уже дешевая стенгазета. Собственно, так и оценили этот "материал" зрители и читатели, в то время как политики до сих пор объявляют импичмент на телевизионных шоу", – подытожил Mason Lemberg.

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Раздел: Политика Тема:
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