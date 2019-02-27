Кандидат в президенты Деревянко записал обращение к "пацану" Зеленскому: опубликовано видео

Кандидат в Президенты Украины от партии «ВОЛЯ», народный депутат Юрий Деревянко обратился к Владимиру Зеленского с предложением встретиться и обсудить необходимое изменение системы в Украине.

Видео обращения опубликовано на сайте Деревянко.

«Мы здесь выступаем за то, чтобы была 10% растаможка. Но когда я ехал в Полтаву, прочитал твою программу, Володя, вижу что мы нормальные пацаны и топим за одно и то же практически. Этих всех мудаков надо гнать прочь», - обратился Деревянко к Зеленскому во время автопробега за доступные автомобили в Полтаве.

«Слушай, давай встретимся, поговорим. С меня пицца!», - добавил Деревянко.

Напомним, СМИ обнародовали информацию о том, что предвыборная программа Зеленского является почти точной копией программы Юрия Деревянко. Известно, что Юрий Деревянко выложил свою программу в открытый доступ еще до того, как Зеленский заявил о намерении баллотироваться в президенты.