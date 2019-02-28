В Житомире облили зеленкой и доставили в полицию депутата, устроившего смертельное ДТП: видео

В Житомире активисты облили зеленкой и сопроводили в отделение полиции депутата Житомирского областного совета от ВО "Батькивщина" Дмитрия Кропачева.

Об этом в Facebook написал лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

Инцидент произошел во время церемонии вручения дипломов выпускникам Академии госуправления при президенте Украины,

"Горожане возмущены присутствием на церемонии депутата Житомирского облсовета бютовца Кропачева. Три месяца назад он напился, сел за руль и на скорости 159 км в населенном пункте насмерть сбил пожилую женщину. Ее разорвало на куски. Его явно покрывает Житомирская полиция, так как через него идет финансирование выборов Юли. Он до сих пор является лишь свидетелем по делу. Ему не предъявлено обвинение, следствие тормозит", - написал Корчинский.

Напомним, ДТП произошло 24 ноября в селе Тетеревка под Житомиром. 60-летняя пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил "Toyota Highlander". По информации СМИ, за рулем автомобиля был Кропачев.

Сначала водитель авто был задержан, однако позже стало известно, что Кропачев проходит по делу как свидетель. 11 декабря пресс-служба ГУНП в Житомирской области просила откликнуться свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Бердянске облили зеленкой кандидата в депутаты Александра Вилкула.