РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

16:10
"Шахтер" объявил о крупном трансфере: опубликовано фото
16:01
Путин засветился перед камерами с новым оружием: фото и видео
16:00
Вышел украинский трейлер нового фильма про Людей Икс
15:49
Виновата собака: копы попали в опасное ДТП под Луганском: фото
15:46
В Украине указали на роль ФСБ в скандале с певицей MARUV
15:37
Лоббисты олигархов срывают введение "зеленых" аукционов – нардеп Чижмарь
15:31
Мощный взрыв авто на Оболони в Киеве: появились фото и заявление полиции
15:22
​Новый инвестор рассказал, что ждет бывший завод Порошенко в Киеве
15:04
В Житомире облили зеленкой и доставили в полицию депутата, устроившего смертельное ДТП: видео
14:54
​В сети показали фото ледяного могильника, из-за которого воюют Индия и Пакистан
14:37
Спустя 8 лет: королева Испании повторила свой образ со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма
14:29
​Российский корабль протаранил мост: в сети показали фото и видео момента ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Житомире облили зеленкой и доставили в полицию депутата, устроившего смертельное ДТП: видео

четверг, 28 февраля 2019, 15:04

В Житомире активисты облили зеленкой и сопроводили в отделение полиции депутата Житомирского областного совета от ВО "Батькивщина" Дмитрия Кропачева.

Об этом в Facebook написал лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

Инцидент произошел во время церемонии вручения дипломов выпускникам Академии госуправления при президенте Украины,

"Горожане возмущены присутствием на церемонии депутата Житомирского облсовета бютовца Кропачева. Три месяца назад он напился, сел за руль и на скорости 159 км в населенном пункте насмерть сбил пожилую женщину. Ее разорвало на куски. Его явно покрывает Житомирская полиция, так как через него идет финансирование выборов Юли. Он до сих пор является лишь свидетелем по делу. Ему не предъявлено обвинение, следствие тормозит", - написал Корчинский.

Напомним, ДТП произошло 24 ноября в селе Тетеревка под Житомиром. 60-летняя пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил "Toyota Highlander". По информации СМИ, за рулем автомобиля был Кропачев.

Сначала водитель авто был задержан, однако позже стало известно, что Кропачев проходит по делу как свидетель. 11 декабря пресс-служба ГУНП в Житомирской области просила откликнуться свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Бердянске облили зеленкой кандидата в депутаты Александра Вилкула.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий "военный" скандал, в котором фигурирует Россия

Повторение и напоминание: зачем Волкер приехал в Украину перед выборами

Гройсман уйдет - он враг, чужой и предатель: кто возглавит Кабмин после выборов

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: