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Вилкула в Бердянске облили зеленкой: фото и видео

пятница, 01 февраля 2019, 18:53

В пятницу, 1 февраля, в Бердянске, Запорожской области, местные активисты протестовали против приезда кандидата в президенты от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александра Вилкула.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".

Когда политик появился на площади перед домом культуры "Софит", его облили зеленкой.

Отмечается, что политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение.

После стычек Вилкулу удалось войти в дом культуры и провести там встречу с избирателями. Также, как сообщается, правоохранители задержали человека, облившего политика зеленкой. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года в Запорожье из-за конфликта неизвестные облили зеленкой руководителя пророссийской организации "Полк Победы" Андрея Иванова.

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