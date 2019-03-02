Волонтер рассказал, как Порошенко могли убить на Донбассе: фото

Волонтер Серж Марко прокомментировал визит президента Петра Порошенко к бойцам ВСУ на Донбассе, указав на большую опасносность.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я конечно поддерживаю выезд Верховного Главнокомандующего к своим бойцам. Но. Всему есть предел. Можно по разному относиться к Пороху, но если бы грохнули Президента за месяц до выборов - это точно ничего хорошего Украине бы не принесло.

Я знаю эту позицию. И если бы сепарье знало кто едет - никакие бронекразы бы не спасли людей. Там посреди позиции сгоревшее авто стоит как напоминание бренности бытия", - отметил волонтер.

Он напомнил, что два года назад украинские бойцы чуть не подорвались там, куда приехал президент.

Сепары засекли пешее движение на дороге и насыпали. Морпехи прыгали вот в этот самый на фото блиндаж ласточкой, скатываясь со ступенек (там довольно отвесный спуск вниз, к врытому в землю контейнеру). И насыпают туда часто... Позиция нихрена не прогулочная. Потому без шуток, такие перфомансы могут закончиться очень плохо", - предупредил волонтер.

Напомним, Порошенко 1 марта побывал на передовой на Донбассе и пообщался с бойцами.

Как сообщал "Апостроф", по словам главы Управления государственной охраны Валерия Гелетея, в 2018 году предупредили 11 покушений на Петра Порошенко.