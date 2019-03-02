РУС. | УКР.

суббота, 2 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

07:16
В больнице лежит куча тел: офицер ВСУ рассказал о крупных потерях у боевиков ДНР
06:47
​Издевательства и помощь фейковым АТОшникам: новые подробности о скандальном полковнике ВСУ
06:04
Волонтер рассказал, как Порошенко могли убить на Донбассе: фото
05:43
В марте в Украине пройдет несколько магнитных бурь: даты и советы, что делать
04:38
На Землю в 2019 году упадет затерянная почти полвека назад космическая станция: видео
03:34
Кличка "Сыр": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе
02:53
Бойцы "Азова" сбили на Донбассе "птичку" из России: опубликованы фото
02:26
Масштабный блэкаут: Крым накрыл мощный ураган, опубликованы фото
01:41
В России власти обидели "героя", который обслуживал военных в Сирии
00:28
Жизнь "бурлит": в сети показали грустные фото города на оккупированном Донбассе

1 марта

23:49
Проезд домой - только за деньги: появились новые подробности скандала с жильцами в Киеве
23:34
Лукашенко пошутил о включении России в состав Беларуси
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Волонтер рассказал, как Порошенко могли убить на Донбассе: фото

суббота, 02 марта 2019, 06:04

Волонтер Серж Марко прокомментировал визит президента Петра Порошенко к бойцам ВСУ на Донбассе, указав на большую опасносность.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я конечно поддерживаю выезд Верховного Главнокомандующего к своим бойцам. Но. Всему есть предел. Можно по разному относиться к Пороху, но если бы грохнули Президента за месяц до выборов - это точно ничего хорошего Украине бы не принесло.

Я знаю эту позицию. И если бы сепарье знало кто едет - никакие бронекразы бы не спасли людей. Там посреди позиции сгоревшее авто стоит как напоминание бренности бытия", - отметил волонтер.

Он напомнил, что два года назад украинские бойцы чуть не подорвались там, куда приехал президент.

Сепары засекли пешее движение на дороге и насыпали. Морпехи прыгали вот в этот самый на фото блиндаж ласточкой, скатываясь со ступенек (там довольно отвесный спуск вниз, к врытому в землю контейнеру). И насыпают туда часто... Позиция нихрена не прогулочная. Потому без шуток, такие перфомансы могут закончиться очень плохо", - предупредил волонтер.

Напомним, Порошенко 1 марта побывал на передовой на Донбассе и пообщался с бойцами.

Как сообщал "Апостроф", по словам главы Управления государственной охраны Валерия Гелетея, в 2018 году предупредили 11 покушений на Петра Порошенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сепаратизм в Украине произошел, потому что люди не чувствовали своей сопричастности к Родине - Наталия Заболотная

Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового

Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий "военный" скандал, в котором фигурирует Россия

Повторение и напоминание: зачем Волкер приехал в Украину перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: