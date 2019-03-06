Еще один кандидат в президенты отказался баллотироваться: озвучена причина

Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос решил снять свою кандидатуру с грядущих выборов.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, он отказался баллотироваться, поскольку считает нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ во время войны.

"Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг. Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не просто для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост Президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - написал политик.

"Понимаю, что сейчас из уст наших врагов, в том числе и главных пропагандистов России, будут звучать лозунги что Кривонос продался и сдался. Будет миллион дискуссий на темы за сколько, кому и за что, грязные манипулирования и тому подобное. Прошу Вас не вступать с провокаторами и исказители действительной картины в полемику по данному вопросу и самое главное не распространять их", - добавил он.

Напомним, ранее о снятии своей кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко объявили Андрей Садовой и Дмитрий Гнап.