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В Украине решил сняться с выборов второй кандидат за день

пятница, 01 марта 2019, 16:50

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание, и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап.

Он добавил, что решение по этому вопросу должен принять съезд партии "Сила людей", который состоится 2 марта.

"Съезд состоится завтра, куда мы приглашаем также Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил", - сказал Гнап.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Надеюсь, вы все согласитесь с тем, что судьба Украины сегодня важнее личных политических планов. Далее будем бороться за нашу общую победу, и мы обязательно победим", - подытожил Гнап.

Напомним, ранее о снятии своей кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко объявил Андрей Садовой. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового.

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