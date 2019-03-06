Кандидата в президенты Украины пытались купить за 5 млн: подробности скандала и фото

Сотрудники ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, которые предлагали 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы тот отказался баллотироваться.

Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и К СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал он.

По его словам, сам Тимошенко ранее обратился в ГПУ "после попыток повлиять на него".

Мужчины задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права).

Как сообщает пресс-служба ГБР, один из задержанных является председателем политической партии.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту препятствования осуществлению избирательного права (ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы фамилии украинских чиновников, задержанных по делу о хищениях в Минобороны.