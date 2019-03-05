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Названы фамилии украинских чиновников, задержанных по делу о хищениях в Минобороны
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Названы фамилии украинских чиновников, задержанных по делу о хищениях в Минобороны

вторник, 05 марта 2019, 10:59

В понедельник, 4 марта, НАБУ задержало нескольких чиновников, связанных с хищениями в Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным пресс-службы действующего и бывшего директоров государственного предприятия Спецтехноэкспорт и еще трех экс-чиновников подозревают в растрате 2,225 млн долл (55,5 млн грн).

Как передает LIGA.net, речь идет о действующем директоре Спецтехноэкспорта (на момент совершения преступления - заместителя директора Спецтехноэкспорта) Владиславе Бельбасе; бывшем директоре Спецтехноэкспорта Павле Барбуле; экс-замдиректора Спецтехноэкспорта Владимире Муцинове; экс-заместителе директора департамента контракта № 1 Спецтехноэкспорта (в настоящее время - предпринимателя) Д.Панасенко; экс-начальнике одного из отделов Спецтехноэкспорта (в настоящее время - предпринимателя) Романюке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты обнаружили, что Министерство обороны Украины закупило продукты для армии по завышенным ценам.

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