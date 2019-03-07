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Украину ждет новая газовая война с Россией: раскрыты детали

четверг, 07 марта 2019, 20:34

С января 2020 года Россия может полностью остановить поставки газа в Украину, а также прекратить транзит через украинскую территорию в страны Европейского Союза.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, срок нынешнего газового контракта истекает 19 января 2020 года, а значит уже на следующий день "Газпром" может просто перекрыть вентиль, если Украина и Россия не подпишут новый контракт на транспортировку газа в ЕС.

При этом Россия абсолютно не заинтересована в продлении контракта через Украину, поскольку в декабре 2019 года ожидается окончание строительства "Северного потока-2".

Тем временем множество источников подтверждают, что ситуация будет развиваться как раз в таком ключе. Об этом, в частности, свидетельствует то, что российские и связанные с Москвой европейские газовые операторы активно скупают все имеющиеся мощности в подземных хранилищах ЕС.

При этом как транзит через Украину, так и любые поставки в Украину будут полностью перекрыты.

Россия надеется, что такие действия нанесут ощутимый удар по Украине, ее экономике, а также унизят официальный Киев, показав европейским партнерам, "неспособность противопоставить какую-либо действенную стратегию защиты своих интересов".

Подробности читайте в материале "Апострофа": Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы.

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