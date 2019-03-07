В Украину запретили въезд скандальному журналисту из-за Донбасса и Крыма

Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschütz) запретили въезд в Украину на 1 год.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ольга Червакова, ссылаясь на свои источники в Службе безопасности Украины.

Как пояснили в СБУ, Вершютц представлял угрозу для национальной безопасности.

"С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", дискредитирующих деятельность Вооруженных сил Украины, отрицающих агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами", - написала нардеп.

По словам Черваковой, кроме того, по имеющейся у правоохранителей информации, журналист в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

"Напомню, за подобные действия в 2017 году Украина не пустила на Евровидение в Киев певицу Юлию Самойлову, в общем въезд запрещен более 1300 иностранцев", - добавила она.

В то же время политик отметила, что закрытие въезда никак не помешает ему и дальше "критиковать" украинскую власть.

"Насколько я знаю, корпункт телеканала продолжает существовать и беспрепятственно работать в Украине. Так же, как и другие австрийские журналисты, группа которых в конце февраля посетила подконтрольные территории Донбасса с целью изучения гуманитарной ситуации в зоне конфликта. Мне достоверно известно, что аккредитацию в ООС все они получили без всяких проблем", - добавила Червакова.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандистов Путина подловили на разоблачении собственного фейка об Украине.