Пропагандистов Путина подловили на разоблачении собственного фейка об Украине: видео

Наемник Путина Деян Берич, который был снайпером от так называемой ДНР, подтвердил что на Донбассе воюют много сербов.

Об этом сообщает издание "Обозреватель", ссылаясь на слова боевика в студии одного из российских пропагандистских каналов.

На этот нюанс в своем видеоблоге на YouTube обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк. Берич, в свою очередь, рассказал, что на Донбассе на стороне так называемой ДНР воюют граждане Сербии. Такими словами он сам противоречит фейковому заявлению Кремля о том, что на востоке Украины "гражданская" война.

"Эй, алло, сербы и россияне, не кажется ли вам странным, что в нашей, как вы тут все трындите, "гражданской" войне за Россию выступают сербы? В "гражданской" войне в Украине! Вы, наверное, или крестики снимите, или, ну, вы дальше знаете продолжение этой фразы", - подчеркнул Цимбалюк, обращаясь к российским оккупантам.

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.