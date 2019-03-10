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НАТО в кармане у США: раскрыта правда о главном мифе Кремля

воскресенье, 10 марта 2019, 12:51

Когда создавали НАТО, США не хотели в этом принимать участие, так как Альянс был нужен маленьким европейским странам, которые после Второй мировой понимали, что еще одной войны Европа не выдержит.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Поэтому именно Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Норвегия, Дания были инициаторами создания такого объединения, где бы все страны вместе заботились о своей безопасности. США не участвовали в этом процессе, считая, что такая система безопасности, когда большинство стран в ней находятся в Европе, Америке ни к чему. И если быть США в таком союзе, то нужно или занимать чью-то сторону, когда возникают конфликты между странами-участницами, или защищать всех вместе от какой-то внешней силы. Штаты не очень этого хотели, но потом все-таки при давлении президента Франции Шарля де Голля и других лидеров, согласились и, в принципе, это был успех европейцев", - сказал он.

По словам Джерджа, в данный момент НАТО - это две части трансатлантического единства.

"НАТО как институция - это структура в два раза мощнее, чем отдельно взятые европейские страны", - отметил он.

Полное интервью читайте в материале "Апострофа": Путину все время нужен враг: если не НАТО, то инопланетяне - эксперт по Альянсу.

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