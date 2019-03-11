Почти все на крючке: в России высказались о "пешках" Путина на выборах в Украине

Кремль уже давно установил контакты со всеми кандидатами в президенты Украины в той или иной форме.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционный политик Константин Боровой.

"Думаю, что контакты со всеми кандидатами установлены давно. Идет взаимодействие через олигархов, через коммерческие структуры. В Украине все друг друга обвиняют в том, что они являются кандидатами от Путина – это такая очень милая форма политического позиционирования. В общем почти все в той или иной степени связаны с Россией, в том числе и с Кремлем", - заявил он.

Политик подчеркнул, что в Украине присутствуют российские деньги, а влияние на выборы и на ситуацию в Украине в целом Россия давно осуществляет – и через Крым, и через Донбасс.

"Именно поэтому главная тема на выборах – это переговоры с Россией, прекращение военных действий. В этом украинские граждане заинтересованы, но не путем ущерба для независимости Украины. Поэтому тема очень актуальная и с помощью такого позиционирования осуществляется влияние России на выборы", - отметил Боровой.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Путин начнет новую войну в Украине только при одном условии.