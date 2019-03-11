Путин начнет новую войну в Украине только при одном условии

До президентских выборов в Украине Россия не будет нагнетать ситуацию на Донбассе, поскольку Владимира Путина полностью устраивает текущее положение дел. Но если новый президент Украины начнет проводить экономические и политические реформы, это будет представлять опасность для России, что повлечет за собой новые военные действия со стороны РФ. Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Думаю, что контакты со всеми кандидатами установлены давно. Идет взаимодействие через олигархов, через коммерческие структуры. В Украине все друг друга обвиняют в том, что они являются кандидатами от Путина – это такая очень милая форма политического позиционирования. В общем почти все в той или иной степени связаны с Россией, в том числе и с Кремлем.

Безусловно, в Украине присутствуют российские деньги, а влияние на выборы и на ситуацию в Украине в целом Россия давно осуществляет – и через Крым, и через Восток Украины. Именно поэтому главная тема на выборах – это переговоры с Россией, прекращение военных действий. В этом украинские граждане заинтересованы, но не путем ущерба для независимости Украины. Поэтому тема очень актуальная и с помощью такого позиционирования осуществляется влияние России на выборы.

Я предполагал какую-то эскалацию перед выборами для того, чтобы укрепить действующую власть и дать ей возможность показать мышцы. Но этого не произошло и это свидетельствует о том, что Кремль устраивает сегодняшняя ситуация. И, по-видимому, нецивилизованного военного вмешательства в дела Украины уже не будет. Слишком поздно этим заниматься.

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Но после выборов агрессия вполне возможна, поскольку это инструмент экономического воздействия, военного шантажа. Конечно, если новый президент будет заниматься реформами, укрепляя, прежде всего, экономическую независимость Украины, то он будет представлять опасность для России. В этом случае могут быть военные действия. Подобная ситуация была в Грузии в 2009 году.

Повторюсь, нынешняя ситуация устраивает Путина – это полный контроль, все на виду, в том числе армия и спецслужбы. А если новый президент действительно начнет экономические и политические реформы, то это может вызвать негативную реакцию Путина. Для Кремля опасность будет в том, что граждане Украины станут благополучными. Подобное мы видели в странах Балтии, когда ослабление влияния Кремля произошло не потому, что у Литвы, Эстонии и Латвии появилась сильная армия, а потому, что в этих странах появилась сильная экономика.