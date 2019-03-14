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Порошенко уволил главного разведчика Украины

четверг, 14 марта 2019, 17:51

В среду, 13 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Службы внешней разведки Украины Егора Божко.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"Освободить Божко Егора Валерьевича от должности главы Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе под номером 73/2019. Причины увольнения не указываются. Также пока неизвестно, кто займет должность Божко.

Егор Божко был назначен на эту должность в сентябре 2017 года. До этого он исполнял обязанности Главы Миссии Украины при НАТО.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении фигуранта скандального расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

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