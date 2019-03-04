Порошенко принял радикальное решение по фигуранту скандал вокруг Минобороны

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении фигуранта скандального расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на Совете регионального развития в Николаеве.

"Сегодня утром (4 марта - ред.) перед отлетом в Николаев подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Так же он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - сказано в сообщении.

"Президент конечно, не суд, и мое заявление не приговор. Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи. Оборона, армия, защита страны для меня - превыше всего!" - добавил глава государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гладковский заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов.