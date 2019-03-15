Богомолец прошла проверку на "детекторе лжи": видео

Кандидат в президенты Ольга Богомолец прошла проверку на "детекторе лжи".

Результаты проекта "Экзамен достоинства" обнародованы в социальной сети Facebook.

В частности, как рассказал эксперт, правдивыми определены заявления Богомолец о том, что она не является техническим кандидатом и о том, что на ее кампанию не давал деньги ни один из олигархов.

"Я не получаю средств от олигархов, я никогда не участвовала в хищении государственного имущества, не наживалась на тендерах или государственных закупках, на украинском народе, я не технический кандидат или марионетка олигархов, я служу народу Украины и я очень счастлива, что сегодня, в День добровольца, могу быть добровольцем, который старается вывести Украину на новый уровень политики", - подытожила результаты тестирования Богомолец.

Политик во время проверки на полиграфе ответила "нет" и на вопрос, имеет ли она отношение к хищению государственных средств и сотрудничает ли она со спецслужбами РФ. Полиграф подтвердил правдивость всех ответов Богомолец

Также она заявила, что вклад в 2,5 миллиона гривен для участия в президентских выборах - это личные средства ее семьи, и отметила, что ей известны источники финансирования ее президентской кампании и средства на нее не давал ни один из олигархов.

Отметим, что ранее Богомолец призвала всех кандидатов в президенты пройти "детектор лжи" и ответить на ряд вопросов, в частности, о разворовывании бюджета и работе на олигархов. Пока что ни один из кандидатов не ответил на ее призыв.