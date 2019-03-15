Опять кокаин: в сети подняли на смех безумное заявление соратника Путина о Крыме

В России заявили, что украинская власть Крыма в течении 25 лет разрушала экономику полуострова, потому должна компенсировать потери.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил поручить профильным комитетам Госдумы совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос.

"Проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - сказал Володин.

Спикер Госдумы сказал, что этим вопросом надо заняться безотлагательно, отметив, что в данном случае речь идет не только о "материальных средствах". Володин также предложил изучить вопрос об ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма, с учетом поддержки ЕС Украины.

"Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут", - сказал Володин.

По мнению спикера Госдумы, в этом вопросе не нужно быть скромным и входить в положение всех.

Такое заявление российского политика возмутило пользователей сети. Они прокомментировали его слова.

Как сообщал "Апостроф", оккупационная администрация Крыма предлагает использовать захваченный полуостров для незаконных поставок товаров из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Сирию.