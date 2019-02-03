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Будущего нет: в России заговорили о возвращении Крыма Украине

воскресенье, 03 февраля 2019, 09:49

Кому-то из последующих лидеров России придется делать шаги по возвращению оккупированного Крыма Украине, иначе у РФ не будет будущего.

Об этом заявил российский журналист Александр Рыклин, передает "Obozrevatel".

Рыклин не согласился со словами экс-вице-премьера РФ Альфреда Коха о том, что любое руководство никогда не вернет Украине аннексированный Крым, так как для любого российского политика это станет политическим харакири.

"Мне кажется, что вообще-то у любого, или почти у любого следующего главы российского государства просто не будет никакой другой опции, кроме как вернуть Крым, или по крайне мере начать двигаться в этом направлении. Потому что никакой возврат в цивилизованное сообщество, а без этого у российской экономики и вообще у российского государства нет будущего, невозможен без этой меры", – говорит россиянин.

Вместе с тем Рыклин соглашается, что именно сейчас российский народ действительно не поддержит такую идею, но только лишь из-за мощной пропаганды, которую нужно сломить. На возврат Крыма потребуется время, но шаги в этом направлении придется делать.

"Если начать российскому народу рассказывать в деталях и подробностях, что происходило с внутренней политикой РФ за последние 20 лет, то в конце концов это можно им объяснить", – считает российский журналист.

"Меня дико раздражают всякие разговоры про то, что российский народ туповатый и вообще не понимает, что происходит вокруг. Это не так. Действительно огромная часть народа сегодня погружена в сумрак безумной пропаганды, которая действительно оказалась действенной. Но как только начнут работать другие механизмы, появится реальная свобода слова, будут проведены массовые расследования, в том числе и в сфере СМИ, я вас уверяю, мнение огромного числа людей изменится, в том числе и на эту проблему", – добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", оккупационная администрация Крыма предлагает использовать захваченный полуостров для незаконных поставок товаров из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Сирию.

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