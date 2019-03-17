У Зеленского рассказали о десятках миллионов, потраченных на выборы

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский планирует потратить из избирательного фонда на президентскую кампанию около 100 миллионов гривен.

Об этом в интервью BBC сообщил руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

По его словам, уже потрачено около 60 миллионов и до второго тура выборов партия планирует потратить еще около 40 миллионов гривен. В то же время Баканов отметил, что команде "все равно не хватает денег для выполнения всего запланированного".

Он также подчеркнул, что "не видел", чтобы кто-то из штаба контактировал с олигархом Игорем Коломойским.

"Возможно, кто-то контактирует, но я не видел. Именно мне никто не давал каких-либо указаний, денег и не высказывал даже пожеланий относительно того или иного вопроса от команды Игоря Валерьевича. То есть я не могу это даже представить", - сообщил Баканов.

Глава штаба Зеленского рассказал, что нардепы Сергей Лещенко и Виктория Сюмар, а также экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс, которых ранее замечали в окружении кандидата, являются его "симпатиками".

Как сообщал "Апостроф", ранее команда Зеленского попала в громкий скандал с обещаниями рекордных зарплат учителям в Украине.