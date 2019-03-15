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Зарплаты учителям от фаната подруги Путина: команда Зеленского влипла в громкий скандал
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Зарплаты учителям от фаната подруги Путина: команда Зеленского влипла в громкий скандал

пятница, 15 марта 2019, 09:50

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского попала в громкий скандал с обещаниями рекордных зарплат учителям в Украине.

Об этом скандале рассказывают в соцсетях, не сдерживая эмоций.

"*издец даже не в том, что для зарплаты 4 тыс. долларов учителю, необходимо предусмотреть в бюджете порядка 570 миллиардов гривен (при доходной части всего бюджета 1000 миллиардов). *издец даже не в том, что эти эксперты во главе с клоуном несут на сложных щах откровенную *уету. *издец даже не в том, что зарплаты учителей не входят в компетенцию Президента Украины. *издец даже не в том, что источником таких выплат у них будет "потрясти" тех, кто под руку попадется. *издец даже не в том, что в итоге они извинились, написав "помилка в прорахунках". *издец в том, что находятся олигофрены, готовые голосовать за откровенную профанацию, за пустышку, за киношный образ", - написал в Facebook Филипп Духлий.

Также в сети указали и на еще один скандальный момент. Так, журналист Антон Комаров нашел интересное фото с участием инициатора повышения зарплат учителям в команде Зеленского. На нем он стоит в обнимку с подругой президента России Владимира Путина, лидером оппозиционной французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Сборище ватников", - добавил Духлий, имея ввиду снимок.

Как сообщал Апостроф, ранее сети разгневало поздравление Зеленским украинцев с советским праздником.

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