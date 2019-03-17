В Украине заговорили о большой войне НАТО за Крым

Если Украина не сможет добиться деоккупации Крыма политическим путем, возможно, ей под прикрытием НАТО придется воевать за полуостров.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает "Крым.Реалии".

"За 5 лет удалось многое сделать. В первую очередь появилась армия. Взяли курс на евроинтеграцию и на вступление в НАТО. Если то, что делают на дипломатическом, политическом уровне не будет хватать Украине, то под прикрытием НАТО, возможно, еще и придется воевать за свою землю. Я раньше об этом старался не говорить, но в последнее время стал говорить об этом, как о вполне реальном варианте", – сказал он.

Умеров также напомнил, что Украина должна говорить об аннексии Крыма при каждой возможности, чтобы с первых полос СМИ в мире тема Крыма не исчезала.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский астролог озвучил неожиданный сценарий по Крыму.