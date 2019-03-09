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​Ни российский, ни украинский: астролог озвучил неожиданный сценарий по Крыму

суббота, 09 марта 2019, 11:12

Рано или поздно Крым перейдет под протекцию Турции.

Такое мнение выразил "Апострофу" астролог Влад Росс.

На вопрос, сможет ли Украина когда-либо вернуть оккупированный Крым, звездочёт ответил неоднозначно.

"Крым - это уже все, на нашем веку мы вряд ли увидим его в составе Украины. Максимум, в будущем это может быть нейтральная территория, которая в конечном итоге, в ХХІІ веке перейдет под протекцию Турции. Потому что, рано или поздно, Турция станет более мощным государством, чем Россия, и в итоге скажет, что вы у нас забрали этот полуостров", - убежден Росс.

Астролог при этом напомнил, что около 5 миллионов крымских татар живут в Турции.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Результат президентских выборов всех удивит, а Крым перейдет другой стране - Влад Росс.

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