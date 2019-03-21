Букмекеры уравняли шансы на победителя президентских выборов в Украине: свежие котировки

Главными фаворитами выборов президента Украины 2019 по мнению букмекеров являются действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Так, Favorit Sport, установил на победу Порошенко коэффициент 1,90. На втором месте идет Зеленский с коэффициентом 2.10. Юлия Тимошенко замыкает тройку лидеров с коэффициентом 5.25.

В то же время PariMatch считает, что Порошенко и Зеленский имеют равные шансы, и дают на победу каждого коэффициент 2.15. Тимошенко, в свою очередь, имеет коэффициент на ее победу 4.50.

Другие кандидаты, по мнению букмекеров, имеют мало шансов вмешаться в борьбу первой тройки.

Как сообщал "Апостроф", ранее социологи назвали главных фаворитов президентской гонки.