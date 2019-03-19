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​Во второй тур выборов пройдут Тимошенко и Зеленский - соцопрос

вторник, 19 марта 2019, 17:15

Во второй тур президентских выборов в Украине пройдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз".

Так, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 21,5% украинцев (26,5% среди тех, кто определился и будет голосовать). Юлию Тимошенко выберут 15,1% (18,6% среди тех, кто определился и будет голосовать).

Действующий президент Украины Петр Порошенко занимает третье место с результатом 13,9% (17.1%). Условную отметку в 10% пересекает еще только один кандидат - Юрий Бойко, который имеет 11,2% (13,8 среди тех, кто определился и придет на выборы).

Общенациональный опрос проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба. Опрос проведен с 8 по 16 марта 2019 года во всех областях Украины (исключая временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2016 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как сообщал "Апостроф", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ надеются, что новый президент Украины будет трезво оценивать реальность, а также он будет политически мудрым человеком.

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