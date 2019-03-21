Скандальное заявление Луценко о "краже" миллионов долларов: журналисты показали важный документ

Журналисты опубликовали письмо от посольства США, в котором опровергается информация генпрокурора Юрия Луценко о якобы "недошедших" до генпрокуратуры 4 миллионах долларов помощи от американского правительства.

Скриншоты письма были размещены в Telegram канале "The Newsroom".

Письмо датировано 2016 годом. Тогда было возбуждено уголовное дело, в рамках которого, как пишут журналисты, "обшмонали всех возможных реципиентов американской помощи – от прокуроров до ученых из учебных заведений юридического направления".

"Успокоились следователи лишь когда получили письмо от посольства США, что деньги до получателей не дошли. После этого дело закрыли. Копию этого письма мы также публикуем. Если коротко, то в нем написано, что посольство не имеет претензий к украинцам, контролирует эти деньги самостоятельно и вреда правительству США это не нанесло", – говорится в комментарии к скриншотам.

Кроме того, в письме высказывается опасение, что расследование "кражи" этих средств может использоваться для давления на некоторых прокуроров и антикоррупционных активистов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать.