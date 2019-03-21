РУС. | УКР.

четверг, 21 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 марта

12:57
Лечение в Харьковской области станет комфортным и доступным - глава ХОГА Светличная
12:52
Назван срок, который требуют в России для украинца Гриба
12:49
Появились новые фото прощания с Началовой
12:41
Красота: сеть впечатлило видео необычной тренировки Усика
12:41
Скандальное заявление Луценко о "краже" миллионов долларов: журналисты показали важный документ
12:35
Мир в Украине начинается в кабинке для голосования - Бойко
12:34
В Китае прогремел мощный взрыв на химзаводе: фото и видео момента ЧП
12:27
Россия ввела запрет по нефти, который ударит по Украине
12:25
​Пострадал при взрыве: на Донбассе засветился очередной "боевой бурят" Путина
12:05
Дорогие и оригинальные: ТОП-10 помолвочных колец знаменитостей
12:03
В России жестоко избили актера сериала "Универ"
12:01
Семья с маленькими детьми едва не погибла в страшном ДТП под Киевом: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальное заявление Луценко о "краже" миллионов долларов: журналисты показали важный документ

четверг, 21 марта 2019, 12:41

Журналисты опубликовали письмо от посольства США, в котором опровергается информация генпрокурора Юрия Луценко о якобы "недошедших" до генпрокуратуры 4 миллионах долларов помощи от американского правительства.

Скриншоты письма были размещены в Telegram канале "The Newsroom".

Письмо датировано 2016 годом. Тогда было возбуждено уголовное дело, в рамках которого, как пишут журналисты, "обшмонали всех возможных реципиентов американской помощи – от прокуроров до ученых из учебных заведений юридического направления".

"Успокоились следователи лишь когда получили письмо от посольства США, что деньги до получателей не дошли. После этого дело закрыли. Копию этого письма мы также публикуем. Если коротко, то в нем написано, что посольство не имеет претензий к украинцам, контролирует эти деньги самостоятельно и вреда правительству США это не нанесло", – говорится в комментарии к скриншотам.

Кроме того, в письме высказывается опасение, что расследование "кражи" этих средств может использоваться для давления на некоторых прокуроров и антикоррупционных активистов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый президент Украины может стать самым страшным врагом Кремля - политолог

И нашим, и вашим: как могут разыграть карту закона о языках перед выборами

У Путина есть тайный план касательно украинских моряков - юрист-международник

Матпомощь за голос: как украинцы платят за подкуп самих себя

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: