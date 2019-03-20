Между Украиной и США разгорается крупный скандал: в чем суть

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Hill.TV.

"Мой ответ на это - это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановят меня от уголовного преследования за совершение преступления", - продолжил он.

Луценко также сказал, что ГПУ не получило средств на сумму почти 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине, заявив, что "ситуация была довольно странной" и указав на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".

В Госдепартаменте телеканалу сообщили, что заявление Луценко – "откровенная фальсификация".

"Мы видели сообщения об обвинениях. В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции достоинства 2014 года", - сказал представитель Госдепа.

"Когда политическая воля к подлинным реформам со стороны меняющих друг друга генеральных прокуроров оказалась недостаточной, мы взяли на себя ответственность перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь на более продуктивные проекты", - добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ГБР открыло против генерального прокурора Украины Юрия Луценко уголовное производство по факту разглашения информации о расследовании убийства Екатерины Гандзюк.