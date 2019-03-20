РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 марта

23:15
На выборы в Украину пытались прорваться 24 россиянина
23:05
На Донбассе ликвидировали "Психа" из батальона Прилепина: опубликованы фото
22:52
В сети показали фото и видео учений снайперов боевиков на Донбассе
22:24
В Италии беженец поджег автобус со школьниками: фото
21:55
Между Украиной и США разгорается крупный скандал: в чем суть
21:37
Известных социологов обвинили в манипуляции данными по выборам президента
21:26
Любимчик Путина выдал в сети пост ненависти о России
21:20
Он не захочет: чемпион мира оценил возможность боя с Владимиром Кличко
21:05
В шубе от Louis Vuitton и смелой юбке: Тина Кароль похвасталась безупречным чувством стиля
20:57
Боевики устроили украинским военным тяжелый бой: трое раненых
20:55
Тимошенко рассказала об основных пунктах своей социальной доктрины
20:37
Под Ровно поймали организатора массовых фальсификаций на выборах: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Между Украиной и США разгорается крупный скандал: в чем суть

среда, 20 марта 2019, 21:55

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Hill.TV.

"Мой ответ на это - это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановят меня от уголовного преследования за совершение преступления", - продолжил он.

Луценко также сказал, что ГПУ не получило средств на сумму почти 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине, заявив, что "ситуация была довольно странной" и указав на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".

В Госдепартаменте телеканалу сообщили, что заявление Луценко – "откровенная фальсификация".

"Мы видели сообщения об обвинениях. В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции достоинства 2014 года", - сказал представитель Госдепа.

"Когда политическая воля к подлинным реформам со стороны меняющих друг друга генеральных прокуроров оказалась недостаточной, мы взяли на себя ответственность перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь на более продуктивные проекты", - добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ГБР открыло против генерального прокурора Украины Юрия Луценко уголовное производство по факту разглашения информации о расследовании убийства Екатерины Гандзюк.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путину все время нужен враг: если не НАТО, то инопланетяне - эксперт по Альянсу

Война без войны: зачем Украина запрещает российских наблюдателей

Россия еще не сдалась в Украине и ждет выборов – европейский эксперт

Россия еще не сдалась в Украине: в чем опасность вмешательства в выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: