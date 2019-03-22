Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заступился за русский язык и призвал не давить на языки нацменьшинств.

Об этом он сообщал в своем интервью, которое опубликовано на его канале в YouTube.

"Украинский язык - государственный язык. Страна и власть должны поддерживать и развивать русский язык и языки меньшинств. Не надо давить их языки. Не надо давить русский язык", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинский язык прекрасен, когда на нем говорят грамотно.