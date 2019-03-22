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Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Украине

пятница, 22 марта 2019, 11:03

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заступился за русский язык и призвал не давить на языки нацменьшинств.

Об этом он сообщал в своем интервью, которое опубликовано на его канале в YouTube.

"Украинский язык - государственный язык. Страна и власть должны поддерживать и развивать русский язык и языки меньшинств. Не надо давить их языки. Не надо давить русский язык", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинский язык прекрасен, когда на нем говорят грамотно.

"Все переходят на украинский язык с большим удовольствием. Все будет. Все будут говорить на украинском языке. У нас следующее поколение будет говорить все по-украински", - подчеркнул шоумен.

Как сообщал "Апостроф", кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского высмеяли в сети после его неоднозначных заявлений и неудачного спича на встрече с представителями бизнеса.

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