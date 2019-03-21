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Кто хочет стать миллионером: сети повеселили яркие фотожабы с Зеленским

четверг, 21 марта 2019, 16:23

Кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского высмеяли в сети после его неоднозначных заявлений и неудачного спича на встрече с представителями бизнеса.

Фотожабы опубликовали в Facebook-сообществе Баба і кіт.

"Кто хочет стать миллионером" с Владимиром Зеленским", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Зеленского раскритиковали в соцсетях за его неграмотное выступление перед бизнесменами. Шоумен якобы показал себя с не лучшей стороны. Некоторые участники встречи заявили, что кандидат в президенты "плавает" по многим вопросам и "кто будет помогать ему разбираться, пока не понятно".

Напомним, подробнее о Владимире Зеленском и шансах на победу в выборах президента читайте в интервью "Апострофа" со спикером его штаба Дмитрием Разумковым: "Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы

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