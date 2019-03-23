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Порошенко жестко отреагировал на визит украинских политиков в Кремль

суббота, 23 марта 2019, 14:48

Президент Украины Петр Порошенко осудил визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука в Россию и их переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым и руководством "Газпрома".

"Экономику они обсуждают… Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", - сказал Порошенко на совете регионального развития в Черновицкой области, передает пресс-служба президента.

Он подчеркнул, что представители одних политических сил поехали в Москву, а представители других политических сил готовы в Украине стать на колени перед президентом РФ.

"Что они поехали туда вымаливать? Какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у Путина? Эти поползли, а другие - тут с экранов телевидения информируют, что они тут станут на колени и будут плакать. Друзья, хочу напомнить всем – Москва слезам не верит", – сказал Порошенко.

По его словам, Путин, убедившись, что не может победить Украину на фронте, хочет изменить ее изнутри и сменить власть.

"Москва видит силу НАТО и она не отважится напасть на силу альянса. Москва видит сильную украинскую армию и понимает, что цена за безответственное решение широкой агрессии против нашего государства значительно возрастет, а у Путина поэтому есть план изменить тактику - не через победу на фронте – она уже для него невозможна, а сменить власть в Украине изнутри, поскольку тогда станет возможным и изменение нашего европейского и евроатлантического курса", - отметил Порошенко.

Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросам газа. В ходе переговоров Миллер поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

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